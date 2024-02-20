بداية من غد.. فتح باب التقديم على وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (مدرب) للعمل في المعهد بمنطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، وذلك بالتخصصات والشروط التالية:
المسميات الوظيفية
- مدرب تعدين
- مدرب ميكانيكا
- مدرب كهرباء
التخصصات المطلوبة- هندسة الكهرباء
- هندسة الميكانيكا
- هندسة التعدين
المؤهلات- البكالوريوس
- الماجستير
الشروط- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التدريب.
- يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 6 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.
- اجتياز الفحص الطبي.