بدأ اليوم.. طريقة التقديم في وظائف جامعة بيشة في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة بيشة، عن توفر عدد من الوظائف بنظام التعاون من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الشروط



1 - الأولوية لمن كان متفرغًا.2 - إجادة تامة للغة الإنجليزية.3 - ألا يقل تقديره عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.4 - أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم "في حال كان المؤهل من الخارج".5 - أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص"6 - أن يكون مواطنًا وحاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:- المقابلة الشخصية 20٪.- المعدل التراكمي 40٪.- اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30٪ لحملة البكالوريوس.- المؤهلات والخبرات (10٪ لحملة البكالوريوس و40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).





الوثائق المطلوبة عند التقديم

- أن تكون بصيغة (PDF).

- صور المؤهلات العلمية.

- صور من معادلة الشهادة.

- صور الخبرات العملية.

- صورة من الهوية الوطنية.

- خطاب موافقة جهة العمل "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص".





ملاحظات مهمة



التفاصيل

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفًا أو وعدًا بالتوظيف.2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية /فرع.4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة وأن تكون بصيغة PDF.5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

موعد التقديم



طريقة التقديم

