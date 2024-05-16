الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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بدأ اليوم.. طريقة التقديم في وظائف جامعة بيشة في مختلف التخصصات

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جامعة بيشة
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أعلنت جامعة بيشة، عن توفر عدد من الوظائف بنظام التعاون من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط

1 - الأولوية لمن كان متفرغًا.
2 - إجادة تامة للغة الإنجليزية.
3 - ألا يقل تقديره عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.
4 - أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم "في حال كان المؤهل من الخارج".
5 - أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص"
6 - أن يكون مواطنًا وحاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:
- المقابلة الشخصية 20٪.
- المعدل التراكمي 40٪.
- اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30٪ لحملة البكالوريوس.
- المؤهلات والخبرات (10٪ لحملة البكالوريوس و40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).


الوثائق المطلوبة عند التقديم

- أن تكون بصيغة (PDF).
- صور المؤهلات العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.
- خطاب موافقة جهة العمل "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص".

ملاحظات مهمة

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفًا أو وعدًا بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية /فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة وأن تكون بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.
6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

التفاصيل

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موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/11/08هـ الموافق 2024/05/16م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط (اضغط هنا).

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