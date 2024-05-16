بدأ اليوم.. طريقة التقديم في وظائف جامعة بيشة في مختلف التخصصات

أعلنت
جامعة بيشة، عن توفر عدد من الوظائف بنظام التعاون من غير منسوبي الجامعة للعام
الجامعي 1445هـ في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة
أدناه.
الشروط1 -
الأولوية لمن كان متفرغًا.
2 - إجادة تامة للغة الإنجليزية.
3 - ألا يقل تقديره عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.
4 - أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم "في حال كان المؤهل من الخارج".
5 - أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص"
6 - أن يكون مواطنًا وحاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية، ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:
- المقابلة الشخصية 20٪.
- المعدل التراكمي 40٪.
- اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30٪ لحملة البكالوريوس.
- المؤهلات والخبرات (10٪ لحملة البكالوريوس و40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).
الوثائق المطلوبة عند التقديم
- أن تكون بصيغة (PDF).
- صور المؤهلات العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.
- خطاب موافقة جهة العمل "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص".
ملاحظات مهمة1-
التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفًا أو وعدًا بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية /فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة وأن تكون بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.
6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
التفاصيل
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