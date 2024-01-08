بدء القبول والتسجيل في الفصل الدارسي الثاني بالجامعة العربية المفتوحة

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أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بدء القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في
الفصل الدراسي الثاني للعام 2024م بكافة فروعها في المملكة.
وتتواجد فروع الجامعة العربية المفتوحة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء.
رسالة الجامعة العربية المفتوحةتسعى جامعة العربية المفتوحة إلى نشر المعرفة بتعليم عالي بجودة ومرونة
عالية، وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع البحث العلمي.
القيم المشتركة للجامعة المفتوحةتعمل القيم في جامعة العربية المفتوحة كدليل إرشادي يعمل على تحديد السلوك
بالجامعة في جميع المستويات الإدارية.
وتحديد أسس التعامل مع طلابها وكافة المتعاملين مع الجامعه. ولأن هذه القيم في جوهرها عالمية، فهي تكتسب خصوصية، إذ تشكل جزء من التراث الثقافي والتاريخي في المنطقة.
وتشكل جزء من التجربة العملية التي تقوم على فلسفة الجامعة العربية المفتوحة ورسالتها ورؤيتها. ومن أبرز القيم التي تسعى الجامعة لتحقيقها: