بدء القبول والتسجيل في الفصل الدارسي الثاني بالجامعة العربية المفتوحة

أ أ

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بدء القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام 2024م بكافة فروعها في المملكة. اضافة اعلان

وتتواجد فروع الجامعة العربية المفتوحة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء.





رسالة الجامعة العربية المفتوحة



القيم المشتركة للجامعة المفتوحة



خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية



رعاية طلاب المعرفة



التعلم مدى الحياة



الالتزام بالجودة الشاملة



تسعى جامعة العربية المفتوحة إلى نشر المعرفة بتعليم عالي بجودة ومرونة عالية، وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع البحث العلمي.تعمل القيم في جامعة العربية المفتوحة كدليل إرشادي يعمل على تحديد السلوك بالجامعة في جميع المستويات الإدارية.وتحديد أسس التعامل مع طلابها وكافة المتعاملين مع الجامعه. ولأن هذه القيم في جوهرها عالمية، فهي تكتسب خصوصية، إذ تشكل جزء من التراث الثقافي والتاريخي في المنطقة.وتشكل جزء من التجربة العملية التي تقوم على فلسفة الجامعة العربية المفتوحة ورسالتها ورؤيتها. ومن أبرز القيم التي تسعى الجامعة لتحقيقها:تحرص الجامعة على الإسهام في إثراء العلاقات بين الجامعة والمجتمع المحيط الذي يمدها بالمدخلات، والحرص على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.تعتبر الجامعة أن الطلاب هم ثروتها الحقيقية في المجتمعات العربية، وأن رعايتهم الاستثمار بهم من أولى قيمها الأساسية التي تعتز بها وتحرص على تطبيقها.تسعى الجامعة إلى الحرص على الموارد البشرية في مواكبة التقدم في المعرفة الإنسانية، مما يعني تطوير وتحديث معارفها ومهاراتها وكفايتها واتجاهاتها بشكل مستمر.تلتزم الجامعة بالجودة وفقا للمعايير الدولية والموضوعية والقابلة للفحص والمساءلة من طرف شركاها في جميع الشؤون الأكاديمية وما يرتبط معها.