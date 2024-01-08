الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدء القبول والتسجيل في الفصل الدارسي الثاني بالجامعة العربية المفتوحة

الجامعة العربية المتفوحة
الجامعة العربية المفتوحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بدء القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام 2024م بكافة فروعها في المملكة.اضافة اعلان
وتتواجد فروع الجامعة العربية المفتوحة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء.

رسالة الجامعة العربية المفتوحة

تسعى جامعة العربية المفتوحة إلى نشر المعرفة بتعليم عالي بجودة ومرونة عالية، وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع البحث العلمي.

القيم المشتركة للجامعة المفتوحة

تعمل القيم في جامعة العربية المفتوحة كدليل إرشادي يعمل على تحديد السلوك بالجامعة في جميع المستويات الإدارية.
وتحديد أسس التعامل مع طلابها وكافة المتعاملين مع الجامعه. ولأن هذه القيم في جوهرها عالمية، فهي تكتسب خصوصية، إذ تشكل جزء من التراث الثقافي والتاريخي في المنطقة.
وتشكل جزء من التجربة العملية التي تقوم على فلسفة الجامعة العربية المفتوحة ورسالتها ورؤيتها. ومن أبرز القيم التي تسعى الجامعة لتحقيقها:

خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية

تحرص الجامعة على الإسهام في إثراء العلاقات بين الجامعة والمجتمع المحيط الذي يمدها بالمدخلات، والحرص على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.

رعاية طلاب المعرفة

تعتبر الجامعة أن الطلاب هم ثروتها الحقيقية في المجتمعات العربية، وأن رعايتهم الاستثمار بهم من أولى قيمها الأساسية التي تعتز بها وتحرص على تطبيقها.

التعلم مدى الحياة

تسعى الجامعة إلى الحرص على الموارد البشرية في مواكبة التقدم في المعرفة الإنسانية، مما يعني تطوير وتحديث معارفها ومهاراتها وكفايتها واتجاهاتها بشكل مستمر.

الالتزام بالجودة الشاملة

تلتزم الجامعة بالجودة وفقا للمعايير الدولية والموضوعية والقابلة للفحص والمساءلة من طرف شركاها في جميع الشؤون الأكاديمية وما يرتبط معها.

اقرأ أيضا

طريقة إصدار رخصة عربة متنقلة عبر بوابة أمانة جدة

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور

متاح الآن.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 57 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات

رواتب وبدل وتأمين.. استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10:43 ص الإثنين، 08 يناير 2024

العامل الذي تم إزالته من "قوى" متى يسقط من التأمينات؟

وزارة المالية -- صرف الرواتب
10:22 ص الإثنين، 08 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

سكني
10:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

الطائف 6
9:19 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
2:06 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

أخبار السعودية
2:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

أخبار السعودية.. التقديم على وظائف "الخارجية" وشروط إعفاء المتورط في جريمة تستر

مدرستي
1:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور

تنزيل
12:44 م الإثنين، 08 يناير 2024

رواتب وبدل وتأمين.. استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس

التستر التجاري
12:40 م الإثنين، 08 يناير 2024

7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

1-16
12:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مثارة على هذه المناطق لـ9 مساءً