بدء استقبال طلبات تسجيل الدفعة الثانية في البرنامج التدريبي لمساري الاستشارات والتحليلات العقارية

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أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار اليوم، عن بدء استقبال المعهد العقاري السعودي طلبات تسجيل الدفعة الثانية في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.

ويستمر استقبال طلبات الترشيح في البرنامج لمدة خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، ويُعدّ اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية ونشرها في الجريدة الرسمية.



برنامج مساري الاستشارات والتحليلات العقارية



التقديم على البرنامج التدريبي

