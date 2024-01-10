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بخلاف المنتجات الجديدة.. مزايا إضافية لحاملي الإقامة المميزة

الإقامة المميزة
مركز الإقامة المميزة
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 أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة.

5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزةاضافة اعلان

وهذه المنتجات هي: 
إقامة كفاءة استثنائية
إقامة الموهبة
إقامة مستثمر أعمال
إقامة رائد أعمال
إقامة مالك عقار.

المزايا الإضافية التي منتح لحاملي الإقامة المميزة

في غضون ذلك، كشف محمد السلطان، الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة لفضائية "الإخبارية"، عن بعض المزايا الإضافية التي منتح لحاملي الإقامة المميزة:
وقال: "وبهذا يكون الاختلاف في بعض المزايا للاستقرار بالمملكة"، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال أعيد تعريف الأسرة لحاملي الإقامة المميزة بإضافة الوالدين كتابعين، ورفع الحد الأعلى للتابعين  من الأبناء حتى 25 عامًا، والهدف من ذلك هو مساعدته على الاستقرار وإيجاد بيئة مناسبة لهم بالمملكة.

إطلاق المنتجات الخمسة 

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.
في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

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