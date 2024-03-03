بخبرة وبدون.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
الشركة العامة لهندسة وصناعة الطيران "إحدى شركات الخطوط السعودية" عن
طرح 31 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" للعمل في كل
من الرياض، جدة، وذلك على النحو التالي:
فتح التوظيف في الخطوط الجوية بخبرة وبدون1 -
فني إيف.
المسميات
الوظيفية
2 - فني كابينة.
3 - مفتش فني.
4 - مدير مبيعات.
5 - فني المقصورة.
6 - فني محل بليد.
7 - مدير دعم العملاء.
8 - فني صفائح معدنية.
9 - مشرف خدمات العملاء.
10 - فني صيانة طائرات.
11 - مسؤول وحدة التحكم.
12 - فني هيكل الطائرات.
13 - أخصائي شؤون قانونية.
14 - قائد فريق الصفائح المعدنية.
15 - فني صيانة طائرات الهليكوبتر.
16 - مدير المستودعات واللوجستيات.
17 - قيادة الأداء المتخصص وإدارة المواهب.
18 - رئيس الأداء المتخصص وإدارة المواهب.
19 - مشرف حظيرة صيانة طائرات الهليكوبتر.
20 - مشرف خط صيانة طائرات الهليكوبتر.
21 - كبير المتخصصين في الأداء وإدارة المواهب.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- القانون
- التسويق
- الهندسة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة الطيران
- التطوير التنظيمي
- إدارة سلاسل الإمداد
- الخدمات اللوجستية
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.
المؤهلات
المطلوبة
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الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.