بخبرة وبدون.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الشركة العامة لهندسة وصناعة الطيران "إحدى شركات الخطوط السعودية" عن طرح 31 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" للعمل في كل من الرياض، جدة، وذلك على النحو التالي:





فتح التوظيف في الخطوط الجوية بخبرة وبدون

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