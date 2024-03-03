الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

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بخبرة وبدون.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

الشركة العامة لهندسة وصناعة الطيران
الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران
أ أ
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أعلنت الشركة العامة لهندسة وصناعة الطيران "إحدى شركات الخطوط السعودية" عن طرح 31 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" للعمل في كل من الرياض، جدة، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح التوظيف في الخطوط الجوية بخبرة وبدون
المسميات الوظيفية

1 - فني إيف.
2 - فني كابينة.
3 - مفتش فني.
4 - مدير مبيعات.
5 - فني المقصورة.
6 - فني محل بليد.
7 - مدير دعم العملاء.
8 - فني صفائح معدنية.
9 - مشرف خدمات العملاء.
10 - فني صيانة طائرات.
11 - مسؤول وحدة التحكم.
12 - فني هيكل الطائرات.
13 - أخصائي شؤون قانونية.
14 - قائد فريق الصفائح المعدنية.
15 - فني صيانة طائرات الهليكوبتر.
16 - مدير المستودعات واللوجستيات.
17 - قيادة الأداء المتخصص وإدارة المواهب.
18 - رئيس الأداء المتخصص وإدارة المواهب.
19 - مشرف حظيرة صيانة طائرات الهليكوبتر.
20 - مشرف خط صيانة طائرات الهليكوبتر.
21 - كبير المتخصصين في الأداء وإدارة المواهب.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون
- التسويق
- الهندسة
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة الطيران
- التطوير التنظيمي
- إدارة سلاسل الإمداد
- الخدمات اللوجستية
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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