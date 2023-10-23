بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كيفية احتساب سن التقاعد.

وقالت خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يحسب العمر بالتاريخ الهجري".

وأضافت: "ويحق للمشترك في نظام التأمينات التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهرًا، أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة "اعتبارية" مكملة لـ 120 شهرًا، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين". اضافة اعلان

والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60 عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).



حياك الله ، يحسب العمر بالتاريخ الهجري، ويحق للمشترك في نظام التامينات التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهر ، أو 60 شهر كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة"اعتبارية" مكملة لـ 120 شهر ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين .

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 23, 2023

صرف معاش التقاعد لبلوغ سن الستين



خطوات صرف المعاش التقاعدي



وأتاحت التأمينات، خدمة إلكترونية للمشترك لتقديم طلب التقاعد وصرف معاشه التقاعدي بسبب بلوغه سن الستين عامًا.وبعد استكمال المشترك لطلب التقاعد بنجاح؛ سيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي الذي حدده في طلبه، بداية كل شهر ميلادي.وفيما يلي الخطوات:-الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.-اختيار قائمة (المعاشات).-في حال كنت مؤهلاً للتقاعد، ستظهر أيقونة طلب التقاعد.-إدخال رقم الحساب البنكي والتأكيد عليه.-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.-ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب.