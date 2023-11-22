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بالفيديو.. حكاية سجين: أغروني بالثراء السريع فوقعت بعد يومين فقط

فيديو
حكاية سجين بالفيديو
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يحكي أحد السجناء قصته من خلف القضبان، وهو يتحسر على حاله وحياته التي دمرها بيديه، عندما وافق رفقاء السوء وقرر أن يعمل معهم في المخدرات.اضافة اعلان
يقول، لم يعد لي مستقبل وخسرت كل شيء، ويكفي ما حدث للعائلة والأسرة، وخاصة الوالدة التي تتحسر يوميا على ما حدث لي.


المخدرات كانت القاسم المشترك من حولي

ويضيف، كان المجتمع من حولي كله مخدرات، إما من خلال التهريب والتوزيع، أو على الأقل يعمل بها لتوفير حاجته واستخداماته.
ويكمل: كانت الحياة عادية وتسير بدون مشاكل، حتى أتى إلى أحد الأصدقاء وقال لي: ليس لديك أموال ولا ليس أمامك طريق للحصول عليها، إلا بالعمل معنا في المخدرات.


إغراءات الثراء السريع والطلعات

وتحت الضغط المتواصل، وإغراءات الحصول السريع على الأموال وافقت على العمل معه، ما هي إلا يومين فقط وكنت في يد قوات الأمن، ثم جئت إلى هنا في السجن.
ويقول: لم أسمع لنصائح أهلي والمقربين مني، ولم أكن أتخيل أن نهاية الأماني الكاذبة سوف تكون هنا في السجن، ويا ليتني ما قررت أن أجرب حظي في هذا الطريق الخطير.


أتمنى أن يعود الزمن لكن "فات الفوت"

وأضاف، أتمنى الآن ان يعود بي الزمن، وعندما يعرض على هذا الرجل أن استقبل المخدرات، يكون ردي بالرفض التام لهذا الطريق المدمر لكل شيء جميل في الحياة، لكن "فات الفوت".

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