بالصور.. تدشين مشروع الحافلة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ 8 مسارات

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دشنت
الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، الحافلة
الكهربائية، التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.
امتدادًا
لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة، حيث كانت أولى التجارب في محافظة
جدة، تليها المدينة المنورة.
سلسلة
الحافلات الكهربائية في المملكة
جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ووكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد الحسيني.
وأفادت الهيئة
إلى أن الحافلة تمتاز بكونها مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين
الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة.
مميزات الحافلة
الكهربائية
وتشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا.
وتمكنها من قطع
مسافة تصل إلى 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى مواكبتها لاحتياجات
الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة
داخل الحافلة.
300 كيلو متر في
الشحنة الواحدة
الجدير بالذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي يحتوي على 85 حافلة أخرى.
كما يشتمل على 8
مسارات تغطي مسافة 400 كلم، ويشتمل على 218 محطة توقف، كما يهدف المشروع إلى تشجيع
ثقافة النقل العام بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات
اللوجستية.
8 مسارات تغطي
400 كم
بزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل العام إلى 15% بحلول عام 2030، وتوفير خيارات تنقل أسرع وأسهل، والحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.