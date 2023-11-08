بالصور.. تدشين مشروع الحافلة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ 8 مسارات

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دشنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، الحافلة الكهربائية، التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف. اضافة اعلان





سلسلة الحافلات الكهربائية في المملكة





مميزات الحافلة الكهربائية





300 كيلو متر في الشحنة الواحدة





8 مسارات تغطي 400 كم



امتدادًا لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة، حيث كانت أولى التجارب في محافظة جدة، تليها المدينة المنورة.جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، ووكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد الحسيني.وأفادت الهيئة إلى أن الحافلة تمتاز بكونها مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة.وتشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا.وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى مواكبتها لاحتياجات الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة داخل الحافلة.الجدير بالذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي يحتوي على 85 حافلة أخرى.كما يشتمل على 8 مسارات تغطي مسافة 400 كلم، ويشتمل على 218 محطة توقف، كما يهدف المشروع إلى تشجيع ثقافة النقل العام بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.بزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل العام إلى 15% بحلول عام 2030، وتوفير خيارات تنقل أسرع وأسهل، والحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.