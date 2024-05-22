بالخطوات.. كيف تستفيد من خدمة استعراض هوية زائر الرقمية؟

أ أ

كشفت منصة "أبشر" أنها توفر لمواطني المملكة، كافة الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.





خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة من أبشر



شروط تجديد الإقامة عبر أبشر



وأوضحت أنه من دون عناء يمكن الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية، حيث تقدم منصة أبشر الإلكترونية مختلف الخدمات لجميع للمواطنين، ومنها إصدار إذن إصلاح المركبة بشكل إلكتروني، ويمكن الوصول إلى الخدمة بالخطوات التالية:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.2 - اختيار "خدمات" من تبويب خدماتي.3 - اختيار إدارة المركبات.4 - اختيار إصدار إذن إصلاح مركبة.1 - سريان جواز سفر العامل.2 - سداد المخالفات المرورية للعامل.3 - سداد رسوم الخدمة.

4 - يجب أن يكون العامل داخل المملكة .

5 - ألا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.

6 - وجود تأمين طبي ساري للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).

7 - عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 سنة أو أكبر.







