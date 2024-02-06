بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟

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تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طلب استرداد الرسوم الجمركية (الرسوم القطعية، رسوم التأمين).
طلب استرداد الرسوم الجمركيةوفيما يلي خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية
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- الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).
- تسجيل الدخول للمنصة.
- تعبئة النموذج وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
- سيصلك إشعار باستلام الطلب.
تأجيل تحصيل الرسوم الجمركيةتُمكّن الخدمة المستوردين من تقديم طلب لتأجيل دفع الرسوم الجمركية لمدة (30) يومًا وذلك تحفيزًا للقطاع الخاص وتمكينهم من استمرارية أعمالهم.
طلب تأجيل الرسوم الجمركيةخطوات التقديم
- الدخول لصفحة الخدمة الإلكترونية (من هنا).
- اختيار الخدمة المطلوبة (تأجيل تحصيل الرسوم بضمان بنكي) أو (تأجيل تحصيل الرسوم بالتزام مستندي).
- الموافقة على الشروط والأحكام وتعبئة الحقول المطلوبة كافة.