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بالخطوات.. طريقة استخراج إذن إصلاح مركبة عبر أبشر

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المرور
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كشفت الإدارة العامة للمرور أنها مستمرة في تقديم العديد من الخدمات إلى السائقين والتي يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.اضافة اعلان
وأوضحت أنه في حالة إذا تعرضت المركبة إلى حادث يمكن التقديم على طلب استخراج تصريح تصليح بكل سهولة من خلال تطبيق خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة عبر أبشر التالية:


خطوات إصدار إذن إصلاح مركبة

1 - التوجه إلى المنصة الإلكترونية الرسمية أبشر.
2 – تسجيل بيانات دخول المتقدم "رقم الهوية، أو اسم المستخدم، وكلمة المرور".
3 - اختيار تسجيل الدخول.
4 - اختيار خدمات من المركبات.
5 - اضغط على خدمة إدارة المركبات.
6 - تحديد نوع السيارة.
7 - اختيار خدمة إصدار إذن إصلاح المركبة من الخدمات المتاحة.
8 - الاطلاع على شروط وأحكام الخدمة.
9 - تحديد خانة الموافقة على الشروط والأحكام.
10 - النقر على طلب إذن إصلاح المركبة.
11 - اختيار أيقونة إنشاء طلب.
12 - الضغط على تأكيد.
13 - حفظ رقم الطلب المرجعي الظاهر على الشاشة.
14 - اختيار طباعة الرقم.

شروط إصدار إذن إصلاح مركبة

وبينت إدار ةالمرور، أن خدمة إصدار إذن إصلاح مركبة واحدة هي من ضمن أفضل الخدمات التي يقدمها موقع أبشر الحكومي إلى السعوديين، وذلك لأنه يمكنهم من الحصول على ورقة الإذن إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المقر الحكومي.


وأكدت أنه يجب على المتقدم على الطلب استيفاء شروط إصدار إذن إصلاح مركبة التي تتمثل فيما يلي:
1 - تقديم طلب إصدار إذن إصلاح مركبة في خلال 90 يوم من تاريخ حدوث الحادث.
2 – أن تكون المركبة تكون مسجلة في سجلات المملكة العربية السعودية.
3 – أن تكون السيارة صالحة للسير.
4 - امتلاك المتقدم على الطلب رخصة قيادة صلاحيتها سارية المفعول.
5 - ألا يكون هناك أي قضايا أو تعاميم على المركبة من حيث قضايا السرقة، أو نقل الملكية.

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