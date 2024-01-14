بالخطوات.. طريقة إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، خطوات إرفاق المستندات من قبل المستفيدين من برنامج الدعم.

وتشمل خطوات إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن، وفق ما أفاد عبر حسابه في منصة "إكس": اضافة اعلان

تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن من هـنـا.

اضغط على تفاصيل الطلب.

اضغط على إدارة المرفقات.

اختر نوع المرفق.

إضافة المرفق واحفظ التغييرات.



لإرفاق مستند في برنامج #حساب_المواطن اتبع هذه الخطوات.. pic.twitter.com/zFdrSTuVr9 — حساب المواطن (@citizenaccount) January 14, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

