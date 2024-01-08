بالخطوات.. تعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:
الدخول إلى رابط الضمان المطور: من هنا.
ايقونة برامج الدعم الخاصة بي
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي
إستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق )
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية
أهلاً بك نايف— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 8, 2024
يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U
بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية
،، شاكرين لك
خطوات الاعتراض على عدم الأهلية فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا) http://sbis.hrsd.gov.sa/#/login
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.