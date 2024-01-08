بالخطوات.. تعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي: اضافة اعلان

الدخول إلى رابط الضمان المطور: من هنا.

ايقونة برامج الدعم الخاصة بي

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي

إستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق )

استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية





يمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية :

بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية

،، شاكرين لك أهلاً بك نايفيمكنك معرفة سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي وإستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية،، شاكرين لك January 8, 2024

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا) http://sbis.hrsd.gov.sa/#/login-برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.