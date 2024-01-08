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بالخطوات.. تعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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أتاحت وزارة الموارد البشرية  والتنمية الاجتماعية، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:اضافة اعلان
الدخول إلى رابط الضمان المطور: من هنا.
ايقونة برامج الدعم الخاصة بي 
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي 
إستعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) 
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية


خطوات الاعتراض على عدم الأهلية 

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا) http://sbis.hrsd.gov.sa/#/login
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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