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بالخطوات.. تعرف على الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر

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تجديد رخصة السير
أ أ
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كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن استمرار الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر، وأنه يمكن الحصول على الوثائق بعد تجديدها في وقت أسرع دون الحاجة لزيارة مقار المرور.اضافة اعلان


خطوات تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًا

وأوضحت أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام لتمكن المستفيد من تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًا عبر "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة الجهة.

الخطوات

1 - سجل الدخول لبوابة "أبشر".
2 - اختر الخدمات الإلكترونية.
3 - اختر "المرور".
4 - اختر "خدمات المركبات".
5 - حدد المركبة.
6 - انقر على "تجديد استمارة المركبة".
7 - أكد عملية التجديد.
8 - يتم اشعار باستلام تأكيد الطلب.


المتطلبات

1 - تأمين المركبة.
2 - فحص دوري للمركبة.
3 - سداد جميع المخالفات المرورية.
4 - تسديد رسوم تجديد الاستمارة "100 ريال عن كل سنة".

فوائد تجديد رخصة السير

وبينت أن رخصة السير المطورة تمثل نقلة حديثة في عملية تجديد رخص القيادة، إذ تعتبر استبدالاً عصريًا للرخص الورقية التقليدية، تقدم هذه الرخصة الإلكترونية العديد من المزايا الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك إمكانية نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، من بين أبرز فوائد رخصة السير المطورة.


وأكدت أنه بإمكان الأفراد تجديد رخص القيادة بسهولة عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور أو الوقوف في طوابير طويلة، هذا يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت، وذلك من خلال:
1 - تقليل استخدام الوثائق الورقية يقلل من إنتاج النفايات واستهلاك الورق، مما يسهم في الحفاظ على البيئة.
2 - يمكن لحملة رخصة السير المطورة الوصول إلى معلوماتهم ووثائقهم بسهولة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسوب الشخصية.
3 - يمكن تحديث معلومات الرخصة بسرعة وفورًا حين الحاجة، مثل تعديل العنوان أو تحديث المعلومات الشخصية.

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