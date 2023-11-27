بالخطوات.. تعرف على الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر

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كشفت المديرية العامة للأمن العام، عن استمرار الخدمة المطوّرة لتجديد رخصة السير عبر أبشر، وأنه يمكن الحصول على الوثائق بعد تجديدها في وقت أسرع دون الحاجة لزيارة مقار المرور. اضافة اعلان







خطوات تجديد رخصة سير المركبة إلكترونيًا



الخطوات



المتطلبات



فوائد تجديد رخصة السير

