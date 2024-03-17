بالخطوات.. تعرّف على أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن خطوات التعرف على عدم الأهلية.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك من خلال أيقونة (دراسة الأهلية)".

وأضاف: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

أهلاً بك ، بإمكانك معرفة اسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 17, 2024

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

