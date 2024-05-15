بالخطوات.. أسهل طريقة لاستعراض شهادة الميلاد إلكترونيًا

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كشفت منصة أبشر الإلكترونية، أن خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية، متاحة لجميع المستفيدين.





أسهل طريقة لاستعراض شهادة الميلاد إلكترونيًا عبر أبشر



خطوات استعراض شهادة الميلاد الرقمية



شروط عرض شهادة الميلاد



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الخدمة تتيح استعراض شهادة الميلاد الرقمية للمستفيد أو أحد أفراد أسرته مع التمكين من طباعتها إلكترونيًا بكل سهولة.بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم الإعلان عن طريقة وكيفية عرض شهادة الميلاد الرقمية إلكترونيًا، كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الآتية :1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر.2 - الضغط على أيقونة أبشر أفراد.3 - الضغط على خدماتي ثم الأحوال المدنية.4 - تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.5 - اختيار خدمات شهادة الميلاد ثم اختيار عرض شهادة الميلاد.وأشارت منصة أبشر إلى أن شروط عرض شهادة الميلاد والتي نوضحها من خلال النقاط الآتية:1 - شريحة المستفيدين من الخدمة هم الأفراد المواطنون والمقيمون المفعلون في أبشر.2 - يمكن استعراض الشهادة للفرد الذي سبق وأن تم إصدار شهادة ميلاد له.