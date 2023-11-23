بالتفاصيل.. طريقة الحصول على رخصة مقدمي الخدمات البيئية 1445

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كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن خدمة الحصول على رخصة مقدمي الخدمات البيئية، تتيح إصدار أو تجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





المـتطلـبات العامة للتصريح البيئي:



الشروط:



متطلبات التجديد للتصريح بيئي فئة ثانية:



1 - تعبئة نموذج استمارة التصنيف "تحميل النموذج".2 - تقرير مبدئي مبسط للمشروع.3 - عقود النقل والتخلص من النفايات الصناعية "السائلة ،الصلبة" الغير خطرة أو الخطرة مرخص له.4 - عقود النقل والتخلص من نفايات البلدية الصلبة من جهة مرخص له.5 - السجل التجاري.6 - الزكاة والدخل ساري المفعول.7 - الهوية الوطنية أو الإقامة.8 - صك الملكية أو عقد الإيجار.- إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.متطلبات تجديد التصريح البيئي للفئة الأولى:وهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط ويجب تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المتطلبات العامة والالتزام بالمتطلبات والشروط:1 - سجل بيئي للفترة السابقة.2 - بالإضافة إلى المتطلبات العامة من فقرة 3 حتى 8.وهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة.ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها، وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط، ويجب تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المتطلبات العامة والالتزام بالمتطلبات والشروط:1 - سجل بيئي للفترة السابقة.2 - القياسات البيئية من مختبر بيئي مرخص له.3 - بالإضافة إلى المتطلبات العامة من فقرة 3 حتى 8.

الشروط



* متطلبات التجديد تصريح بيئي للفئة الثالثة:



- إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.وهي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً ويجب تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المتطلبات العامة والالتزام بالمتطلبات والشروط:1 - سجل بيئي للفترة السابقة.2 - القياسات البيئية من مختبر بيئي مؤهل من الهيئة.3 - بالإضافة إلى المتطلبات العامة من فقرة 3 حتى 8.

الشروط:



- إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.تعرّف على تصاريح وتراخيص مركز الالتزام البيئي من خللا هذا الفيديو:





