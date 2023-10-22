بالتفاصيل.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وبينت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات الاعتراض على النحو التالي:"

-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض

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خطوات الاستعلام عن الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.