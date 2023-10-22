الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بالتفاصيل.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.
وبينت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات الاعتراض على النحو التالي:"
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

اضافة اعلان


خطوات الاستعلام عن الأهلية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.


اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:18 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيف تعرف قيمة استحقاقك في حساب المواطن؟

67567654
1:29 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

6ق7567 4 5
12:21 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

الموعد والمجال.. "ريادة" يطرح دورة مجانية عن بُعد لكافة أفراد المجتمع

بالتفاصيل.. استمرار التقديم على وظائف وزارة الطاقة لهؤلاء الخريجين

توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش

تم تقديمه لهذا الموعد.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 2:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

الضمان الاجتماعي المطور 3:30 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تعرف على أقل عمر للتسجيل "مستقل" في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 2:24 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الموارد" تحسم.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 10:59 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. رد من "الموارد"

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
7:45 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات

وزارة الطاقة
1:16 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة في مختلف المناطق

معهد الرياض للتقنية
10:31 م السبت، 21 أكتوبر 2023

مكافأة 4000 ريال.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فتح باب التدريب والتوظيف

جامعة الملك عبدالعزيز
8:23 م السبت، 21 أكتوبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن أرقام المرشحين على الوظائف المعلنة بالإدارة العامة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

elaosboa60145
3:19 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

عُمان تُحذر واليمن يُناشد.. تطورات الإعصار "تيج" وتأثيراته على المملكة

لاعبون مسلمون
1:41 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

ماذا فعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

أخبار السعودية
1:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أعلى راتب لاستحقاق حساب المواطن ومعاش المطلقات

أمطار غزيرة
1:04 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن