بالأرقام.. تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة

أ أ

يبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة. اضافة اعلان

وأفادت وزارة الموارد البشرية في ردها على استفسار حول قيمة الزيادة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال".



وعليكم السلام

حياك الله ،

سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 31, 2023

طريقة احتساب الزيادة



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

