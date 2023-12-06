الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

مركز الأمير سلطان
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث العسكرية
أ أ
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يعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

 مسؤول أمن.

المهام الوظيفية:

 1ـ التشييك على جميع المواقع التابعة للمركز اثناء وبعد ساعات العمل الرسمية.
 2ـ كتابة التقارير الأمنية بعد وأثناء المهام الميدانية.
 3ـ حصر الحضور و الانصراف في الميادين.
 4ـ وضع جداول الاستلام لرجال الأمن والإشراف عليها.
 5ـ أخذ جولة ميدانية أتأكد من سير عمل الحراسات في الاجازات والعطل الرسمية.
 6ـ متابعة الاعمال الإدارية الخاصة بوحدة الأمن.
 7ـ متابعة طلبات تامين المواد اللازمة للمهام الميدانية. انهاء إجراءات دخول الموظفين والمعدات للمواقع الرسمية لتجارب المركز.
 8ـ مرافقة المعدات الخاصة بالمركز اثناء تنقلها من موقع لآخر.
 9ـ مرافقة الوفود الرسمية المجدولة زيارتها للمركز والمرافق التابعة له.

المؤهل والمهارات المطلوبة:

 ـ إجادة استخدام الأجهزة الأمنية.
 ـ إجادة استخدام برامج الاوفيس لإعداد وكتابة التقارير والجداول.
 ـ معرفة بإجراءات الأمن والسلامة.
 ـ مهارات التواصل.
 ـ يفضل وجود شهادة الاوشا OSHA.

عن المركز:

يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:

 (اضغط هنا).

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