بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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يعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية



المهام الوظيفية:



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