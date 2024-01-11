بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح (30) وظيفة متنوعة (تشمل
16 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
وظائف الحرس الوطني.. مجالات العمل- وظائف إدارية
- وظائف مساعدين
- وظائف مراقبين
- وظائف مساندة
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف صحية
- وظائف طبية.
وظائف الحرس الوطني.. المؤهلات المطلوبة- الثانوية
العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
وظائف الحرس الوطني.. مناطق العمل- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الدمام
-الأحساء
- الطائف
- ينبع.
نبذة عن الشؤون الصحيةالشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع
لوزارة الحرس الوطني السعودية.
ويتكون المجمع من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)