بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح (30) وظيفة متنوعة (تشمل 16 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





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