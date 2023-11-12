بادر بالتقديم الآن.. وظائف في جامعة طيبة وفروعها تشمل 36 تخصصًا

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أعلنت جامعة طيبة وظائف أكاديمية (معيدين) و (معيدات) لحملة البكالوريوس في (36 تخصصًا) في المدينة المنورة وفروعها في العلا وينبع، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة



مقر الوظائف



ملاحظة



المستندات المطلوبة



الشروط العامة



التفاصيل والتخصصات



موعد التقديم



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بدأ التقديم بمشيئة الله، اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.