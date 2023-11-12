الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم الآن.. وظائف في جامعة طيبة وفروعها تشمل 36 تخصصًا

جامعة طيبة
جامعة طيبة
أ أ

أعلنت جامعة طيبة وظائف أكاديمية (معيدين) و (معيدات) لحملة البكالوريوس في (36 تخصصًا) في المدينة المنورة وفروعها في العلا وينبع، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- الجراحة.
- الأذن والأنف والحنجرة.
- علم العيون.
- علم الأمراض.
- النساء والتوليد.
- علوم الرياضة - النشاط البدني.
- الإدارة.
- الموارد البشرية.
- ريادة الأعمال.
- المحاسبة.
- القانون العام - القانون الجنائي.
- القانون الخاص - القانون المدني.
- القانون الخاص - القانون التجاري.
- القانون الخاص - قانون المرافعات.
- الصيدلة السريرية.
- تقنية الأشعة التشخيصية.
- التمريض والقبالة.
- علوم البيانات وتحليلها.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- نظم المعلومات الحاسوبية.
- علم البيانات.
- الأمن السيبراني.
- التغذية السريرية.
- التغذية العلاجية.
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الإلكترونيات.
- الهندسة الكيميائية.
- تكوين وتصميم العمليات.
- الرياضيات.
- الرياضيات - الجبر.
- الهندسة الصناعية.
- نظم العمليات الصناعية والإمداد.
- الهندسة المعمارية (المدنية).
- الأنظمة الإنشائية (إنشاءات).
- الاتصال والإعلام.
- الصحافة.
- علم المعلومات.
- تمريض الباطنة والجراحة.
- تمريض الرعاية الحرجة.
- تمريض الأمومة والطفولة.
- علاج النطق والتخاطب - أمراض التخاطب.
- علاج النطق والتخاطب - السمعيات.
- التسويق.
- الرياضيات - التحليل الدالي.
- الفيزياء.
- وغيرها.

مقر الوظائف

- المدينة المنورة.
- محافظة ينبع.
- محافظة العلا.

ملاحظة

- التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائيًا.
- الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
- التقديم يكون على وظيفة واحدة فقط وفي حال عدم اكتمال الطلب يتم استبعاد المتقدم.
- متابعة الطلب تتم من خلال النظام الإلكتروني للتقديم.
- التخصصات المتاحة للتقديم (رجال / نساء) سيتم الترشيح لها وفق احتياج الكلية.

المستندات المطلوبة

1- الهوية الوطنية.
2- مؤهل البكالوريوس مع المعادلة للحاصلين عليها من الخارج.
3- كشف الدرجات الأكاديمية.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- اجتياز الكشف الطبي.
3- حسن السيرة والسلوك.
4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (30) سنة.
5- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو موصى بها من قبل وزارة التعليم مع أرفاق معادلة الشهادة.
6- لا يقل التقدير العام في البكالوريوس (انتظام) عن جيد جدًا.

التفاصيل والتخصصات

اضغط هنا (1)
اضغط هنا (2)

موعد التقديم

يبدأ التقديم بمشيئة الله، اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

المذاكرة الاختبارات
9:06 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

القصيم الصحي يقدم 5 نصائح لمذاكرة إيجابية أثناء الاختبارات

حساب المواطن
9:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. لمستفيدي حساب المواطن .. ماذا تفعل عند وجود دخل للتابع؟

F-tM3_9WUAE89rA
8:00 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة نجران في مختلف التخصصات

أمانة جدة
7:33 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في أمانة جدة بالمرتبة السابعة عبر "جدارات"

اقرأ أيضا

عاجل .. التقديم يبدأ خلال ساعات.. أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. بدون خبرة للخريجين الجدد.. وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في عدة تخصصات

عاجل.. سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف للخريجين

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتقدمين بالتسجيل في هذا التاريخ

تعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة بقطاع المصارف

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

جامعة طيبة 6:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

جامعة طيبة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

ارامكو السعودية 10:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

آخر فرصة.. غدًا ينتهى التقديم على وظائف أرامكو براتب شهري و4 مميزات

أمانة جدة 9:38 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. 40 وظيفة في أمانة جدة لا تشترط الخبرة

جامعة-الامام-محمد-بن-سعود-الاسلامية 9:51 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام لكافة المؤهلات

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن

حساب المواطن
4:12 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية

هيئة الزكاة
10:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظاف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
9:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. لمستفيدي حساب المواطن .. ماذا تفعل عند وجود دخل للتابع؟

F-tdFUmWUAAaMRE
8:48 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

بالصور.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول

وزارة التعليم
8:43 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

إصابات العمل
8:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالمملكة

أمطار المملكة 6
7:23 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار على جازان وعسير وهذه المناطق

اختبارات الفصل الدراسي الأول
7:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. مع بدء اختبارات الفصل الأول.. متخصصون: هذه نصائح التركيز والتفوق