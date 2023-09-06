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بادر بالتقديم الآن .. المجلس الصحي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية

المجلس الصحي السعودي
المجلس الصحي يعلن عن وظائف إدارية وصحية
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أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف (إدارية، صحية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالي:


المسميات الوظيفيةاضافة اعلان

- أخصائي تعاون دولي ومحلي
- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته


التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الاقتصاديات الصحية
- السياسات الصحية
- العلوم في الخدمات الصحية
- الصحة العامة
- أو ما يعادلهم


الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- خبرة سابقة في مجال ذو صلة.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحدد لكل وظيفة.


نبذة عن المجلس:

المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.
يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.


طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت القادم 1445/2/24 هـ

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