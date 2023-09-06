بادر بالتقديم الآن .. المجلس الصحي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية

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أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف (إدارية، صحية) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالي:
- أخصائي تعاون دولي ومحلي
المسميات الوظيفية
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- رئيس وحدة النظام الصحي واستدامته
- إدارة الأعمال
التخصصات المطلوبة:
- الاقتصاديات الصحية
- السياسات الصحية
- العلوم في الخدمات الصحية
- الصحة العامة
- أو ما يعادلهم
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
الشروط العامة:
- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- خبرة سابقة في مجال ذو صلة.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحدد لكل وظيفة.
المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة.
نبذة عن المجلس:
يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.