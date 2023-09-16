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بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

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أكثر من 600 وظيفة
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على مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.

أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمةاضافة اعلان
ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:
1 - وزارة الدفاع "وظائف مدنية".
- للتقديم (اضغط هنا)
1 - النيابة العامة "120 وظيفة إدارية".
- للتقديم (اضغط هنا)
3 - رعاية التابعة للتأمينات "99 وظيفة".
- للتقديم (اضغط هنا)
4 - الخطوط الحديدية "برنامج رواد سار".
- للتقديم (اضغط هنا)
5 - الهيئة العامة للنقل "22 وظيفة حكومية".
- للتقديم (اضغط هنا)
6 - جامعة الملك عبد العزيز "284 وظيفة".
- للتقديم (اضغط هنا)
7 - الملاحة الجوية السعودية "المراقبة الجوية".
- للتقديم (اضغط هنا)
8 - صندوق الاستثمارات العامة "وظائف إدارية".
- للتقديم (اضغط هنا)
9 - الجامعة الإلكترونية "وظائف بكافة المناطق".
- للتقديم (اضغط هنا)
10 - وزارة الحرس الوطني "أكثر من 100 وظيفة".
- للتقديم (اضغط هنا)

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