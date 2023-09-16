بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

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على مدار أكثر من أسبوع تم الإعلان عن مئات الوظائف وفرص عمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.



أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة اضافة اعلان

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف مباشر، وعلى النحو التالي تعرف على أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا:

1 - وزارة الدفاع "وظائف مدنية".

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1 - النيابة العامة "120 وظيفة إدارية".

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3 - رعاية التابعة للتأمينات "99 وظيفة".

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4 - الخطوط الحديدية "برنامج رواد سار".

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5 - الهيئة العامة للنقل "22 وظيفة حكومية".

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6 - جامعة الملك عبد العزيز "284 وظيفة".

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7 - الملاحة الجوية السعودية "المراقبة الجوية".

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8 - صندوق الاستثمارات العامة "وظائف إدارية".

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9 - الجامعة الإلكترونية "وظائف بكافة المناطق".

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10 - وزارة الحرس الوطني "أكثر من 100 وظيفة".

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