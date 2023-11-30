الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

أمانة الحدود الشمالية
أمانة منطقة الحدود الشمالية
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف المعلنة.اضافة اعلان

الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

وأكدت أن الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (هندسية - فنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
واشترطت أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

1- مهندس تخطيط مساعد (3 وظائف).
2- مراقب انشاءات.
3- مراقب صحي.
4- مهندس معماري مساعد.
5- مهندس ميكانيكي مساعد.
6- مهندس مدني مساعد (وظيفتان).

التفاصيل

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ملاحظات مهمة

ينبغي على المتقدم للوظائف المعلن عنها:
1- التأكد من قراءة كافة التعليمات والأسئلة الأكثر شيوعا لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
2- تحمل كافة المسؤولية لأي بيانات تم إضافتها أو مستندات تم إرفاقها.

موعد التقديم

بدأ التقديم اليوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/05/20هـ الموافق 2023/12/04م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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