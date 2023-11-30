بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على
الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف المعلنة.
الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العاموأكدت أن الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (هندسية - فنية) من خلال
التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
واشترطت أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية1- مهندس تخطيط
مساعد (3 وظائف).
2- مراقب انشاءات.
3- مراقب صحي.
4- مهندس معماري مساعد.
5- مهندس ميكانيكي مساعد.
6- مهندس مدني مساعد (وظيفتان).
التفاصيلاضغط هنا
ملاحظات مهمةينبغي على المتقدم للوظائف المعلن عنها:
1- التأكد من قراءة كافة التعليمات والأسئلة الأكثر شيوعا لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
2- تحمل كافة المسؤولية لأي بيانات تم إضافتها أو مستندات تم إرفاقها.
موعد التقديمبدأ التقديم اليوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م وينتهي
التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/05/20هـ الموافق 2023/12/04م.
طريقة التقديم- من خلال
الرابط التالي:
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