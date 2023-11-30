بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف المعلنة. اضافة اعلان





الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام



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