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انتهز الفرصة.. وظائف في "الإحصاء" بدوام كامل وجزئي لا تتطلب الخبرة

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في جميع مناطق المملكة، بدوام كامل ودوام جزئي مرن، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف الإحصاء.. مناطق التوظيف

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الغربية
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الشمالية.

وظائف الإحصاء.. المسميات الوظيفية

- عالم بيانات
- محلل أول بيانات
- كبير مسؤولي خصوصية البيانات
- مسؤول أول مكتب الدعم الفني
- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة)
- منسق أول دعم إداري
- مدير إدارة إحصاءات السياحة والحج والعمرة
- محاسب
- أخصائي حوكمة بيانات
- مسؤول أول إدارة الخدمة
- مهندس أول بيانات
- مهندس أمن البنية التحتية.

وظائف الإحصاء.. التخصصات المطلوبة

- التخصصات الإدارية
- التخصصات التقنية
- التخصصات المالية
- التخصصات الكمية
- التخصصات الهندسية.

نبذة عن الهيئة

الهيئة العامة للإحصاء، هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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