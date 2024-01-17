انتهز الفرصة.. وظائف في "الإحصاء" بدوام كامل وجزئي لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في جميع مناطق المملكة، بدوام كامل ودوام جزئي مرن، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف الإحصاء.. مناطق التوظيف



وظائف الإحصاء.. المسميات الوظيفية



وظائف الإحصاء.. التخصصات المطلوبة



نبذة عن الهيئة



طريقة التقديم

