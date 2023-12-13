انتهز الفرصة .. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ بـ 5 بدلات متميزة

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف مراقبين ومهندسين في ميناء الملك عبدالعزيز (الدمام) و ميناء جدة الإسلامي (جدة)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف:

1- مراقب موانئ:



2ـ مهندس كهربائي:



3- مهندس مدني:



أماكن العمل:



المزايا الوظيفية:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:



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