الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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انتهز الفرصة .. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ بـ 5 بدلات متميزة

الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للمواني
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف مراقبين ومهندسين في ميناء الملك عبدالعزيز (الدمام) و ميناء جدة الإسلامي (جدة)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:
1- مراقب موانئ:

- تنظيم حركة السفن الداخلة والخارجة من وإلى الميناء، ومساعدة ربابنة السفن في التوجه للميناء والرسوم ومتابعة الاستماع على الراديو لحالات الطوارئ وإعداد وتقديم تقارير العمل.

2ـ مهندس كهربائي:

إعداد التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية ومتابعة التنفيذ وإعداد مخططات ومواصفات خطوط شبكات النقل والتوزيع الكهربائية وتحديد مساراتها.
وإعداد برامج تشغيل المعدات الكهربائية في المشاريع الصناعية، وتشخيص أعطال الأجهزة والمعدات الكهربائية.
ومتابعة إجراءات الإصلاح والمعالجة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

3- مهندس مدني:

دراسة طبوغرافية وجيولوجية الموقع الإنشائي ونتائج اختبار فحص التربة، وإعداد التصاميم الإنشائية ومتابعة إعداد المخططات الإنشائية وتدقيقها ومتابعة إعداد جداول الكميات والمواصفات للمواد الإنشائية،
والإشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات، وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج الأعمال.

أماكن العمل:

- الدمام - ميناء الملك عبدالعزيز.
- جدة - ميناء جدة الإسلامي.

المزايا الوظيفية:

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- علاوة سنوية تنافسية.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم أبناء.

نبذة عن الهيئة:

- نشأت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة.
وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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