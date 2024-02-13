انتهز الفرصة.. وظائف شاغرة في الحرس الوطني لحملة الثانوية لا تشترط الخبرة

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، عن توفر 5 وظائف شاغرة بمسمى رجال الإطفاء لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة سابقة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:





وظائف الحرس الوطني.. المسميات الوظيفية



الشروط



وظائف الحرس الوطني.. مهام العمل



- رجال إطفاء (لحملة الثانوية فأعلى - لا يشترط الخبرة)- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية فأعلى.- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).- لا يشترط توفر الخبرة.1ـ الاستجابة بشكل فوري وآمن لمكالمات الطوارئ وغير الطوارئ، وأجهزة إنذار الحريق، وطلبات المساعدة أو غيرها من الظروف غير المتوقعة عند ظهورها وإطفاء الحريق.2ـ الاستجابة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.3ـ حضور حوادث الطوارئ التي تحدث داخل مدينة الملك عبد الله الطبية بما في ذلك الحرائق، وانسكابات مخاطر المواد الخطرة.4ـ فحص وفحص الموقع بعد التعامل مع الحادث وتقديم تقرير بالنتائج إلى المسؤول الأعلى المعين.5ـ تنظيف وفحص وصيانة محرك الإطفاء ومعداته، والمساعدة في اختبار صنابير إطفاء الحرائق وفحص.

6ـ إخطار المسؤول الأعلى عن أي عيوب.

إمدادات المياه في حالات الطوارئ، والتأكد من أن جميع معدات ومركبات الإطفاء في حالة استعداد مستمر.

7ـ الحفاظ على محطة الإطفاء والمعدات والأرضيات في حالة نظيفة ومنظمة وخالية من تراكم المواد القابلة للاحتراق والأوساخ والقمامة.

8ـ أداء جميع واجبات العمل والأنشطة وفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها، والهيئات التنظيمية والاعتماد.

9ـ أداء واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة.





طريقة التقديم

