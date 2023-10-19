الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

انتقل إلى مدينة جديدة.. ماذا يفعل لاستمرار دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار مستفيد بشأن انتقاله من منزله الأصلي إلى منزل جديد بعقد إيجار آخر في مدية جديدة، وكيفية تسجيل البيانات.

تسجيل البيانات في حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "أنا حساب المواطن بياناته على بيتي الملك  وانتقلنا  إلى مدينة أخرى وقدمنا على الضمان بعنوان وطني وعقد الإيجار الجديد بدون ما نعدل على بيانات حساب المواطن هل يؤثر ذلك عليهم".

وجاء الرد : " حياك الله ، في حال طرأ أي تغيير على بياناتك المدخلة مسبقاً ، بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابك(تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات و الضغط على أيقونة "حفظ".

التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:


كما كشف حساب خدمة المستفيدين عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تفاعل مع استفسار من قبل أحد المواطنين والذي تساءل فيه قائلا  :" أقدر أحذف حسابي ولو حذفته متى أقدر أسجل؟ ".

وجاء الرد : " بإمكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".

وأوضح أنه  في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa  .اضافة اعلان

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