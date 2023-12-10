الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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اليوم.. فتح باب التقديم على وظائف "الصحة" لحملة البكالوريوس بدون خبرة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي

- طبيب مقيم

الشروط والمستندات المطلوبة

1ـ وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
2ـ الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3ـ شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
4ـ شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
5ـ عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.

تمديد فترة التقديم

تسعى الوزارة إلى تمديد فترة التقديم على إعلان "أطباء الأسنان"، وإضافة رغبات مكانية جديدة تتوافق مع فرص التوظيف المستجدة من تاريخ ١٠ ديسمبر حتى تاريخ ١٧ ديسمبر .
فعلى جميع الراغبين بتعديل بياناتهم ضرورة التأكد من مطابقتها للتعليمات المذكورة ببوابة التوظيف، والتأكد من إضافة الرغبات المكانية.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الأحد 1445/5/26هـ من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/6/4هـ.

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