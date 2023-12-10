اليوم.. فتح باب التقديم على وظائف "الصحة" لحملة البكالوريوس بدون خبرة

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أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب
الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:
المسمى الوظيفي- طبيب مقيم
الشروط والمستندات المطلوبة1ـ وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل
التراكمي، وتاريخ التخرج.
2ـ الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3ـ شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
4ـ شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
5ـ عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.
تمديد فترة التقديمتسعى الوزارة إلى تمديد فترة التقديم على إعلان "أطباء الأسنان"،
وإضافة رغبات مكانية جديدة تتوافق مع فرص التوظيف المستجدة من تاريخ ١٠ ديسمبر حتى
تاريخ ١٧ ديسمبر .
فعلى جميع الراغبين بتعديل بياناتهم ضرورة التأكد من مطابقتها للتعليمات المذكورة ببوابة التوظيف، والتأكد من إضافة الرغبات المكانية.