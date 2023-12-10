اليوم.. فتح باب التقديم على وظائف "الصحة" لحملة البكالوريوس بدون خبرة

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أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي



الشروط والمستندات المطلوبة



تمديد فترة التقديم



طريقة التقديم

