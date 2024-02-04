اليوم.. بداية طرح 2100 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الموحد بالشرقية

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تبدأ اليوم الاحد، فعاليات ملتقى التوظيف الموحد بالمنطقة الشرقية 2024، الذي تنظمه الكلية التقنية في حفر الباطن، حيث يتم عرض عدد كبير من الفرص الوظيفية الواعدة. اضافة اعلان





2100 وظيفة في ملتقى التوظيف الموحد 2024



فرص وظيفية واعدة في ملتقى التوظيف الموحد 2024



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