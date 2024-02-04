اليوم.. بداية طرح 2100 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الموحد بالشرقية

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تبدأ اليوم الاحد، فعاليات ملتقى التوظيف الموحد بالمنطقة الشرقية 2024، الذي
تنظمه الكلية التقنية في حفر الباطن، حيث يتم عرض عدد كبير من الفرص الوظيفية الواعدة.
2100 وظيفة في ملتقى التوظيف الموحد 2024ويتيح الملتقى 2100 وظيفة متنوعة تناسب كافة الخريجين والباحثين عن عمل، إضافة إلى إتاحة عدد كبير من الدورات التدريبية المجانية.
يستمر الملتقى لمدة 3 أيام، حيث يبدأ اليوم الأحد 4 فبراير وينتهى في يوم الثلاثاء القادم 6 من فبراير، بمشاركة 11 جهة لتوفير الفرص الوظيفية.
فرص وظيفية واعدة في ملتقى التوظيف الموحد 2024وكانت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية قد أعلنت عن
توفر وظائف شاغرة من خلال (ملتقى التوظيف الموحد 2024م) الذي تنظمه الكلية التقنية
في حفر الباطن، ويوفر 2100 وظيفة بنين وبنات من الخريجين والباحثين عن عمل.
مسمى الملتقىملتقى التوظيف الموحد (فرصة واعدة).
التفاصيلعدد الفرص الوظيفية (2100 وظيفة).
عدد من الدورات التدريبية المجانية.
الجهات المشاركة1- بنك التنمية
الاجتماعية
2- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- شركة صدى.
5- مجموعة الشايع.
6- شركة المجدوعي.
7- فندق ساس.
8- فندق روند حفر الباطن.
9- فنادق بودل.
10- شركة لارسن آند توبرو.
11- وجهات أخرى.