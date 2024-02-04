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اليوم.. بداية طرح 2100 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الموحد بالشرقية

وظائف فرص شاغرة
متلقى التوظيف الموحد 2024
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تبدأ اليوم الاحد، فعاليات ملتقى التوظيف الموحد بالمنطقة الشرقية 2024، الذي تنظمه الكلية التقنية في حفر الباطن، حيث يتم عرض عدد كبير من الفرص الوظيفية الواعدة.اضافة اعلان

2100 وظيفة في ملتقى التوظيف الموحد 2024

ويتيح الملتقى 2100 وظيفة متنوعة تناسب كافة الخريجين والباحثين عن عمل، إضافة إلى إتاحة عدد كبير من الدورات التدريبية المجانية.
يستمر الملتقى لمدة 3 أيام، حيث يبدأ اليوم الأحد 4 فبراير وينتهى في يوم الثلاثاء القادم 6 من فبراير، بمشاركة 11 جهة لتوفير الفرص الوظيفية.


فرص وظيفية واعدة في ملتقى التوظيف الموحد 2024

وكانت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة من خلال (ملتقى التوظيف الموحد 2024م) الذي تنظمه الكلية التقنية في حفر الباطن، ويوفر 2100 وظيفة بنين وبنات من الخريجين والباحثين عن عمل.

مسمى الملتقى

ملتقى التوظيف الموحد (فرصة واعدة).

التفاصيل

عدد الفرص الوظيفية (2100 وظيفة).
عدد من الدورات التدريبية المجانية.

الجهات المشاركة

1- بنك التنمية الاجتماعية
2- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- شركة صدى.
5- مجموعة الشايع.
6- شركة المجدوعي.
7- فندق ساس.
8- فندق روند حفر الباطن.
9- فنادق بودل.
10- شركة لارسن آند توبرو.
11- وجهات أخرى.


موعد ملتقى التوظيف

من يوم الأحد 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م إلى الثلاثاء 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م.

طريقة التسجيل في ملتقى التوظيف الموحد

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