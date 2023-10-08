"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطرح وظائف لحملة البكالوريوس

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



* الشروط العامة:



طريقة التقديم:

