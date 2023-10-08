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صحيفة تواصل الالكترونية

"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطرح وظائف لحملة البكالوريوس

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المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
أ أ
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- أخصائي تفتيش بيئي
- كبير أخصائي تفتيش بيئي

التخصصات المطلوبة:

- العلوم
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الهندسة (عام)
- هندسة البيئة
- إدارة المشاريع
- أو ما يعادلهم

* الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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