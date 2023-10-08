"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطرح وظائف لحملة البكالوريوس

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب
التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى
بالرياض على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:- أخصائي تفتيش بيئي
- كبير أخصائي تفتيش بيئي
التخصصات المطلوبة:- العلوم
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الهندسة (عام)
- هندسة البيئة
- إدارة المشاريع
- أو ما يعادلهم
* الشروط العامة:- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.