الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية بجازان، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط - وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



طريقة التقديم:

