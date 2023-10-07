الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية بجازان، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط - وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


مشرف خدمات صناعية.
أخصائي تطوير الأعمال.
أخصائي مساندة تكامل صناعي.
مشرف الوقاية من الحرائق.
أخصائي خطط الأزمات.
أخصائي خطط استمرارية الأعمال.
طبيب مقيم -أطفال.
طبيب مقيم - جراحة.
فني قسطرة القلب.
مسئول الجودة.
والمزيد ...

طريقة التقديم:


أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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