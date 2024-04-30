الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض والدمام

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أعلنت الهيئة العامة للمواني عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض والدمام على النحو التالي:



المسميات الوظيفية في الموانئ:



التخصصات المطلوبة:



المزايا:

الشروط المطلوبة:



ملاحظة:

طريقة التقديم:

