الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض والدمام

ميناء الملك فهد بينبع
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للمواني عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض والدمام على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في الموانئ:


- أخصائي أول مراجعة داخلية
- محلل بيانات
- مراقب عمليات
- مهندس برامج وتطوير
- مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- النقل
- علم المعلومات
- إدارة نظم المعلومات
- أنظمة الحاسب والمعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة الالكترونيات واتصالات
- أو مايعادلهم

المزايا:

- علاوة سنوية تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم للابناء.

الشروط المطلوبة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- القدرة على بناء العلاقات.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:



- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب

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