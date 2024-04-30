الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض والدمام

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أعلنت الهيئة العامة للمواني عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض والدمام على النحو التالي:
المسميات الوظيفية في الموانئ:
- أخصائي أول مراجعة داخلية
- محلل بيانات
- مراقب عمليات
- مهندس برامج وتطوير
- مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- النقل
- علم المعلومات
- إدارة نظم المعلومات
- أنظمة الحاسب والمعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة الالكترونيات واتصالات
- أو مايعادلهم
المزايا:- علاوة سنوية تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم للابناء.
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- القدرة على بناء العلاقات.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
ملاحظة:
- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب