الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف في جميع مناطق المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:
مناطق التوظيف:- المنطقة الوسطى
- المنطقة الغربية
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الشمالية
المسميات الوظيفية:- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة)
- محلل تقارير دولية
- إحصائي أول
- اقتصادي أول
- عالم بيانات
- محلل أول بيانات
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات الإدارية
- التخصصات التقنية
- التخصصات المالية
- التخصصات الكمية
- التخصصات الهندسية