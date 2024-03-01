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الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف في جميع مناطق المملكة

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:

مناطق التوظيف:اضافة اعلان

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الغربية
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الشمالية

المسميات الوظيفية:

- باحث بيانات ميداني - عمل جزئي بدوام مرن (جميع مناطق المملكة)
- محلل تقارير دولية
- إحصائي أول
- اقتصادي أول
- عالم بيانات
- محلل أول بيانات
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات الإدارية
- التخصصات التقنية
- التخصصات المالية
- التخصصات الكمية
- التخصصات الهندسية

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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