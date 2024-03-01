الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف في جميع مناطق المملكة

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتح باب التوظيف (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:



مناطق التوظيف:



المسميات الوظيفية:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

