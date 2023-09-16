الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح (8) (إدارية، مالية، قانونية، هندسية) في الرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

