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الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة
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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح (8) (إدارية، مالية، قانونية، هندسية) في الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- محاسب
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية) مع خبرة لاتقل عن سنة.
- أخصائي التزام
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات.
- مدير ادارة العقود والاتفاقيات
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) مع خبرة لاتقل عن 9 سنوات.
- أخصائي أول عمليات الفروع
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات.
- مدير محفظة
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات.
- أخصائي التزام
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات.
- أخصائي جودة وقياس أداء
المتطلبات: درجة االبكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات.
- مهندس أول
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة) مع خبرة لاتقل عن سنتين.

نبذة عن الهيئة:


تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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