الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن وظائف إدارية لا تتطلب الخبرة

أ أ
أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى (أخصائي بناء محتوى وتوطين وترجمة) في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
المؤهل المطلوب شغل الوظائف:
بكالوريوس في التصميم التعليمي، أو تقنيات التعليم، أو المناهج، أو ما يعادلها.
الخبرات المطلوبة:
لا يشترط الخبرة، أو خبرة لا تزيد عن سنتين في مجال أعمال بناء المحتوى.
أبرز المهام المطلوبة:
- تحديد الأهداف العامة والتعليمية والتطبيقية والقيمة المراد تحقيقها للمتدربين بشكل واضح بما يتضمن الجدارات أو المهارات المطلوب تطويرها، وتحديد الأساليب التدريبية الأمثل لتحقيق الأهداف التدريبية.
- تحليل البيانات لتقويم المناهج التدريبية، مثل نتائج استبانات المتدربين والمدربين ونتائج الاختبارات وتحليلها وعناصر المناهج لتحديد الفجوة وعناصر التطوير المطلوب، وتحديد الاحتياجات التدريبية وفق حاجة سوق العمل بمهنة التقييم، واعداد بطاقات وصف البرامج والجدارات التدريبية.
- المساهمة في تصميم ومراجعة وتحكيم المناهج التدريبية المتناسبة مع الأهداف التدريبية، بما يشمل تصميم الأدوات والإجراءات والخطط التنفيذية للحقيبة التدريبية أو البرنامج التدريبي، وبما يشمل التأهيل والتعليم المستمر.
- إجراء عمليات البحث وجمع البيانات من المصادر المناسبة في عملية تطوير المحتوى التدريبي، والقدرة على التنسيق المستمر مع الخبراء لكتابة المحتوى العلمي للتدريب.
- مهارة التواصل عالية مع أًصحاب المصلحة مثل خبراء المحتوى في التقييم (SME).
- القدرة على كتابة التمارين والأنشطة التدريبية والحالات الدراسية، واعداد المستندات ذات العلاقة بوثائق التدريب مثل أدلة الأنشطة ودليل المدرب ونحو ذلك.
- القدرة على توظيف التقنيات الناشئة في عمليات تطوير المحتوى، ومستوى متقدم في استخدام برامج الأوفيس، مثل الوورد، واعداد العروض التقديمية الاحترافية، والتخزين السحابية.
- إعداد تقارير النتائج وإجراء التحليلات اللازمة للوصول الى الأدلّة الداعمة والمشاركة في تقديم التوصيات حول ذلك.
- إدارة المشاريع لتطوير المحتوى، والالتزام ذات العلاقة بأعمال الإدارة.
نبذة عن الهيئة:
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) هي هيئة حكومية تختص بمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تنظيمها وتطويرها وتأهيل العاملين فيها، أنشئت بمرسوم ملكي في عام 2012، لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتشرف عليها وزارة التجارة، ويترأس مجلس إدارتها وزير التجارة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".