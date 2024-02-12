الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعلن عن وظائف إدارية لا تتطلب الخبرة

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى (أخصائي بناء محتوى وتوطين وترجمة) في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:





المؤهل المطلوب شغل الوظائف:



الخبرات المطلوبة:



أبرز المهام المطلوبة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

