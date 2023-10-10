النيابة العامة تعلن المرشحين على وظائفها السابقة عبر (جدارات)

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أعلنت النيابة العامة دعوة المرشحين عن طريق المفاضلة المجراة عبر إعلان الوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بتاريخ 2/3/1445 هـ والمرفق أرقام هوياتهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



التقيد بالحضول في اليوم المحدد

- تؤكد النيابة العامة في هذا الشأن ضرورة التقيد بالحضور في اليوم المحدد في البيان المرفق أدناه وذلك في الساعة الثامنة صباحاً مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارات) وأنه يتعذر الدخول بدونهما علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للمرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية على أرقام الجوال المسجلة في منصة (جدارات).

للاستعلام:

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- ملف الاستعلام بصيغة (PDF) اضغط هنا.