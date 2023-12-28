النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين في الوظائف الإدارية

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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين المقبولين في الوظائف الإدارية التي أعلنت عن تفاصيلها في وقت سابق. اضافة اعلان





وظائف النيابة العامة



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