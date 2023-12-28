النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين في الوظائف الإدارية

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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين المقبولين في الوظائف الإدارية التي أعلنت عن تفاصيلها في وقت سابق.
وظائف النيابة العامة
وفي التفاصيل، أعلنت النيابة العامة المرشحون والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 26/2/1445هـ الموضحة أسمائهم أدناه .
وأوضحت النيابة العامة، أنه سيتم التواصل هاتفياً لإنهاء إجراءات الفحص الطبي واستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
رابط الاستعلام:
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".