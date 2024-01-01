"النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين

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أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تعزيزًا للتواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
أرقام خدمات قطاعات وزارة النقلوفيما يلي أرقام الخدمة:
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - 19955
الهيئة العامة للطيران المدني - 1929
موانئ - 199003
الهيئة العامة للنقل - 199929
الهيئة العامة للطرق - 938
سبل - 199992
الخطوط الجوية السعودية - 8001262000
قطار الحرمين السريع - 920004433
تعزيزًا للتواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تطلق الوزارة مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى.@MoTLS19955 #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/Op3apexdaB— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) December 31, 2023