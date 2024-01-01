"النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين

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أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تعزيزًا للتواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. اضافة اعلان





أرقام خدمات قطاعات وزارة النقل



#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/Op3apexdaB تعزيزًا للتواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تطلق الوزارة مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى. @MoTLS19955 December 31, 2023

وفيما يلي أرقام الخدمة:وزارة النقل والخدمات اللوجستية - 19955الهيئة العامة للطيران المدني - 1929موانئ - 199003الهيئة العامة للنقل - 199929الهيئة العامة للطرق - 938سبل - 199992الخطوط الجوية السعودية - 8001262000قطار الحرمين السريع - 920004433