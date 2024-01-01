الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين

الاتصال نقل
وزارة النقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تعزيزًا للتواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.اضافة اعلان

أرقام خدمات قطاعات وزارة النقل

وفيما يلي أرقام الخدمة: 
وزارة النقل والخدمات اللوجستية - 19955
الهيئة العامة للطيران المدني - 1929
موانئ - 199003
الهيئة العامة للنقل - 199929
الهيئة العامة للطرق - 938
سبل - 199992
الخطوط الجوية السعودية - 8001262000
قطار الحرمين السريع - 920004433

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. 10 أيام فقط أمام المنشآت لتبرير تأخر دفع الرواتب

ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

لا إعفاء لمخالفات التهرب الضريبي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الأحوال المدنية
5:58 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. "الأحوال المدنية": كيف تغير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب؟

حساب المواطن - التسجيل
4:40 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل تؤثر القروض على استحقاق المستفيدين؟

صندوق التنمية العقارية
2:16 ص الإثنين، 01 يناير 2024

كيف يتم الحصول على "إخلاء طرف" لمتوفي من الصندوق العقاري؟

هيئة الزكاة
12:53 ص الإثنين، 01 يناير 2024

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
1:08 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة إصدار وتجديد ومعرفة تفاصيل رخص العمل عبر "قوى"

الضمان الاجتماعي المطور
12:18 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟

الراتب - ريال 0 عملة
11:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم

رابت - الراتب - ريال -
10:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم

أهم 10
9:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف في "أرامكو" للخريجين والجديد حول مصير حساب المواطن

حساب المواطن
9:04 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟