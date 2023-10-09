الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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الموعد والمكان والشروط.. تفاصيل الوظائف التعليمية التي طرحها معهد الإدارة العامة

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معهد الإدارة العامة
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بعد إعلان معهد الإدارة العامة عن طرح العديد من الوظائف التعليمية، تساءل الكثيرون عن موعد ومكان وشروط التقديم.

تفاصيل الوظائف التعليميةاضافة اعلان

وفي هذه السطور نستعرض، تفاصيل إعلان معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، أبها" على النحو التالي:
1 - وظائف المدربين "حملة الماجستير":
- المتطلبات:
- درجة الماجستير في تخصص "الإدارة العامة، المالية العامة، العلوم المالية، الموارد البشرية، إدارة المخاطر المالية، السلوك التنظيمي".
2 - وظائف مساعدي المدربين "حملة البكالوريوس":
- المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاقتصاد، هندسة البرمجيات".


الشروط العامة

- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
- أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).
- ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 3 سنوات لحملة البكالوريوس.
- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) لحملة الماجستير و (27) لحملة البكالوريوس.
- أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معا.
- الالتزام بإكمال الدراسات العليا لحملة البكالوريوس في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة الماجستير.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه من عمله سابقًا.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/4/22هـ.

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