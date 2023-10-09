الموعد والمكان والشروط.. تفاصيل الوظائف التعليمية التي طرحها معهد الإدارة العامة

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بعد إعلان معهد الإدارة العامة عن طرح العديد من الوظائف التعليمية، تساءل الكثيرون عن موعد ومكان وشروط التقديم.





تفاصيل الوظائف التعليمية اضافة اعلان



وفي هذه السطور نستعرض، تفاصيل إعلان معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، أبها" على النحو التالي:1 - وظائف المدربين "حملة الماجستير":- المتطلبات:- درجة الماجستير في تخصص "الإدارة العامة، المالية العامة، العلوم المالية، الموارد البشرية، إدارة المخاطر المالية، السلوك التنظيمي".2 - وظائف مساعدي المدربين "حملة البكالوريوس":- المتطلبات:- درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاقتصاد، هندسة البرمجيات".





الشروط العامة



طريقة التقديم

