الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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الموعد والشروط.. كلية المسجد النبوي تفتح باب القبول لخريجي المرحلة الثانوية

كلية المسجد النبوي
كلية المسجد النبوي
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أعلنت كلية المسجد النبوي، عن بدء التسجيل الإلكتروني لخريجي المرحلة الثانوية، للدراسة بالكلية للفصل الدراسي الثاني 1445هـ.اضافة اعلان
وأوضحت أن التسجيل يستمر حتى الـ 26 من جمادى الأولى الجاري، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الأقسام

4- قسم العقيدة.
1- قسم الشريعة.
3 – قسم اللغة العربية.
4 – قسم السنة وعلومها.
5- قسم القرآن الكريم وعلومه.

الشروط العامة

1- أن يكون لائقًا طبيًا.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.   
5- سعودي الجنسية أو حاصل على إقامة نظامية.
6- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.
7- ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية، أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

الشروط الخاصة بالأقسام

(اضغط هنا)

موعد التقديم

- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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