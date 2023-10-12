"الموارد": المواعيد والزيارات الطبية تعتبر إجازة مرضية بشرط

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تقضي لوائح الموارد البشرية باعتبار المواعيد والزيارات الطبية إجازة مرضية بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تتولى العلاج، حيث أطلقت وزارة الصحة تقرير مشهد مراجعة. اضافة اعلان





أهلية الحصول على الإجازة المرضية



الإجازة المرضية خلال فترة التجربة





المقصود بالإجازة المرضية





إخطار صاحب العمل بالإجازة المرضية





هل يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب المرض؟



للعامل الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة العمل التجريبي، وتحتسب الإجازة على النحو التالي:1ـ احتساب الأجر كاملاً عن الـ(15) يوماً الأولى2ـ نصف الأجر عن الأيام (30) التالية3ـ المدة التي تلي ذلك أي (45) يوماً تكون بدون أجر.رغم أن العامل لا يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، مع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية.المقصود بالإجازة المرضية هنا، الإجازة الغير ناشئة عن إصابات العمل. حيث تخضع الإصابات الناشئة عن إصابات العمل لقوانين وأحكام خاصة بها.من جهة أخرى، لا يحصل العامل على إجازة مرضية مدفوعة في الحالات التالية:1ـ خلال فترة تجربة العمل.2ـ إن كان المرض ناشئاً بشكل مباشر عن سوء سلوكه، كتعاطيه الكحول أو المخدرات.3ـ في حال مخالفة العامل لإرشادات السلامة وفقاً للتشريعات السارية، وقواعد أنظمة الشركة التي تم إحاطة علم العامل بها.وفقاً للمادة 31 من قانون العمل الإماراتي، يتعين على الموظف إبلاغ صاحب العمل عن مرضه خلال فترة أقصاها ثلاث (3) أيام ، وأن يقدم تقريرا طبيا صادرا من الجهة الصحية المعنية.لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها في قانون العمل.ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه إجازاته المرضية (90 يوماً) المنصوص عليها إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية.