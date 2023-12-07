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"الموارد البشرية": مليار ريال قيمة مشاريع معتمدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة

صندوق الموارد
صندوق تنمية الموارد البشرية
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة، تجاوزت مليار ريال منذ انطلاق المنصة في العام 2017.اضافة اعلان

تعميد 500 مليون من قيمة المشاريع في 2023

وقال الصندوق أن المنصة شهدت تطورا ملحوظا، حيث تم تعميد نحو 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.
وتُعد منصة فرصة حلقة وصل بين المورد والمشتري، حيث تمكن المنشآت من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً في مشتريات القطاع الحكومي والخاص.

تضم "منصة فرصة" 27 قطاعا و500 جهة مستفيدة

إضافة إلى تمكينها من طرح طلبات عروض الأسعار فيما بينها، وتضم منصة فرصة أكثر من 27 قطاعا وأكثر من 500 جهة كبرى مستفيدة، وفقا لـ "عكاظ".
وتهدف منصة فرصة إلى تنمية وتمكين الأعمال من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية للعروض المقدمة ودعم المحتوى المحلي والربط الإلكتروني لتسهيل تنظيم عمليات الشراء.

مجموعة من الخدمات المبتكرة في "تسعة أعشار"

وتتضمن خدمات برنامج تسعة أعشار مجموعة من الخدمات المبتكرة وهي: منصة فرصة، منصة بحر، منصة زاد، منصة تجار.
بهدف تمكين الأعمال وتغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد والمنشآت من خلق فرص ووظائف جديدة بطرق مبتكرة.

تحسين بيئة العمل في سوق المنشآت الصغيرة

ويعتبر برنامج تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية التي أطلقها في أغسطس 2016 من منطلق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف.

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