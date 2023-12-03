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صحيفة تواصل الالكترونية

"الموارد البشرية": توثيق إلكتروني لعقود توطين التشغيل والصيانة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية.اضافة اعلان
وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى»، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت العملاقة.

بداية المرحلة الثانية لخدمة توثيق العقود

وتشمل المرحلة الثانية من القرار، المنشآت الكبيرة ابتداء من 1 يونيو 2024، وستنطلق المرحلة الثالثة في 1 ديسمبر 2024 وتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة لزيادة فرص مشاركة المواطنين.

تطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

ويطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
ويلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الالكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

قرار اعتماد خدمة توثيق عقود إلكترونيًا

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو الماضي، قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة الكترونية، ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة «قوى».

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