المطلقة إذا تزوجت هل يُصرف الضمان للأطفال قي حضانتها؟.. توضيح من "الموارد"

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور لأبناء المطلقة.

وردًا على استفسار لإحدى المتابعين حول ما إذا كان يصرف الضمان للأطفال الذين هم في حضانة الأم للمطلقة إذا تزوجت؟

قالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة".

وأضافت: "وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن".



حياك الله،

ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 16, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.