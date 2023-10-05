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صحيفة تواصل الالكترونية

المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة

المرور التأمين على المركبة
المرور - التأمين على المركبة
أ أ
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حددت الإدارة العامة للمرور، خمسة خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة والسارات بمختلف أنواعها.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال الخطوات التالية:اضافة اعلان

الاستعلام عن صلاحية المركبة


1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر).
2- الذهاب إلى خدمات المركبات > استعلامات.
٣- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
٤- تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية - رقم اللوحة - الرمز المرئي.
5- سيتم عرض صلاحية التأمين.
وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا محذرة جميع قايدي السيارات خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ضرورة استخدام إشارة الانعطاف


وأوضحت على حسابها في مصة "إكس"، أنها تنبه جميع السائقين بأن استخدام إشارة الانعطاف تحفظ سلامة صاحب المركبة ومن حوله على الطريق.
وقبل أيام، نشرت إدارة المرور "إنفوجراف" للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.
وبينت أنه بإمكانك استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة."

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