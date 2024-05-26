الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

المرور
الخدمة توفر الوقت في مراجعة مقار المرور
أ أ
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أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.
وتمكن هذه الخدمة العملاء من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد.اضافة اعلان

شروط تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية

وتشترط الخدمة:
 وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر.
أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.

خطوات الخدمة

1. الدخول على منصة أبشر.
2. خدماتي.
3. المرور.
4. تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.


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