"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

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أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وتمكن هذه الخدمة العملاء من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد.





شروط تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية



خطوات الخدمة



وتشترط الخدمة:وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر.أن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.أن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.1. الدخول على منصة أبشر.2. خدماتي.3. المرور.4. تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.