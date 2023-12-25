المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية في أحد مراكز وزارة التعليم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



الهدف من الوظيفة:



المسؤوليات (المهام):



متطلبات الوظيفة:



طريقة التقديم:



- موظف أمن.- تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة مباني ومنشآت المركز والتأكد من سلامة معدات السلامة والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال.- التأكد من تطبيق أسس السلامة في كافة أعمال الوحدات التنظيمية داخل المركز.- تنظيم عملية دخول وخروج زوار المركز وتسجيل البيانات الخاصة بهم.- التأكد من هويات وتصاريح الأشخاص، ومراقبة إخراج الأثاث والأجهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.- الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الإدارة وخارجها فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية- التناوب على أعمال حراسة المباني والمحافظة عليها؛ لمنع تعرضها لأعمال التخريب أو سرقة محتوياتها.- التأكد من وضع اللوحات الإرشادية المتعلقة بالسلامة داخل مبني المركز. وتأمين مبني المركز خلال الإجازات الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي.- متابعة نظام كاميرات المراقبة في مبنى المركز ورفع التقارير مشرف الامن والسلامة والصحة المهنية.- المتابعة اليومية لطرق وإرشادات وتعليمات الأمن المعتمدة بالمنشآت.- تنسيق بإجراء تدريبات الطوارئ كما هو مطلوب من خطة الخروج.- القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.- مؤهل علمي مناسب.- خبرة 3 أعوام على الأقل من الخبرة في تنفيذ أعمال الامن والسلامة.القدرات والمهارات:- خبرة عملية في نفس المجال.- المعرفة في الأنظمة والقوانين الرسمية والمرعية، وأفضل الممارسات.- فهم شامل ومعرفة بإجراءات وسياسات وأنظمة المركز.- خبرة في مبادئ وممارسات الأمن والسلامة، وبما في ذلك؛ (الوقاية من الإصابات، وبيئة العمل، وتتبع الحوادث، والتحقيقات، والتقييم الأمني، والاستعداد للطوارئ، والتدريب والامتثال لمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية - OSHA).- معرفة الاتجاهات الحديثة والتطورات المتعلقة بالأمن والسلامة.- القدرة على اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة القضايا والإشكاليات، وحل المشكلات، وتقديم الدعم اللازم للمركز.- القدرة على تقدير المواقف، واستنتاج الأحكام السليمة، واتخاذ القرارات بشكل مستقل.- القدرة على تحليل المشاكل، والقضايا، والتقييم، وتقديم الحلول والبدائل، وتنفيذ التغييرات.- الشغف في التعلم المستمر، وبناء المهارات عبر الفرص التعليمية المتاحة.- الكفاءة لبناء وإدارة العلاقات الشخصية على نحو فعال على جميع مستويات المنظمة.- من خلال الرابط التالي: