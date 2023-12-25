المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية في أحد مراكز وزارة التعليم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
- موظف أمن.
الهدف من الوظيفة:
- تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة مباني ومنشآت المركز والتأكد من سلامة معدات السلامة والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال.
المسؤوليات (المهام):
- التأكد من تطبيق أسس السلامة في كافة أعمال الوحدات التنظيمية داخل المركز.
- تنظيم عملية دخول وخروج زوار المركز وتسجيل البيانات الخاصة بهم.
- التأكد من هويات وتصاريح الأشخاص، ومراقبة إخراج الأثاث والأجهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الإدارة وخارجها فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية
- التناوب على أعمال حراسة المباني والمحافظة عليها؛ لمنع تعرضها لأعمال التخريب أو سرقة محتوياتها.
- التأكد من وضع اللوحات الإرشادية المتعلقة بالسلامة داخل مبني المركز. وتأمين مبني المركز خلال الإجازات الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي.
- متابعة نظام كاميرات المراقبة في مبنى المركز ورفع التقارير مشرف الامن والسلامة والصحة المهنية.
- المتابعة اليومية لطرق وإرشادات وتعليمات الأمن المعتمدة بالمنشآت.
- تنسيق بإجراء تدريبات الطوارئ كما هو مطلوب من خطة الخروج.
- القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.
متطلبات الوظيفة:
- مؤهل علمي مناسب.
- خبرة 3 أعوام على الأقل من الخبرة في تنفيذ أعمال الامن والسلامة.
القدرات والمهارات:
- خبرة عملية في نفس المجال.
- المعرفة في الأنظمة والقوانين الرسمية والمرعية، وأفضل الممارسات.
- فهم شامل ومعرفة بإجراءات وسياسات وأنظمة المركز.
- خبرة في مبادئ وممارسات الأمن والسلامة، وبما في ذلك؛ (الوقاية من الإصابات، وبيئة العمل، وتتبع الحوادث، والتحقيقات، والتقييم الأمني، والاستعداد للطوارئ، والتدريب والامتثال لمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية - OSHA).
- معرفة الاتجاهات الحديثة والتطورات المتعلقة بالأمن والسلامة.
- القدرة على اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة القضايا والإشكاليات، وحل المشكلات، وتقديم الدعم اللازم للمركز.
- القدرة على تقدير المواقف، واستنتاج الأحكام السليمة، واتخاذ القرارات بشكل مستقل.
- القدرة على تحليل المشاكل، والقضايا، والتقييم، وتقديم الحلول والبدائل، وتنفيذ التغييرات.
- الشغف في التعلم المستمر، وبناء المهارات عبر الفرص التعليمية المتاحة.
- الكفاءة لبناء وإدارة العلاقات الشخصية على نحو فعال على جميع مستويات المنظمة.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا